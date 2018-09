Esporte Já classificada, seleção masculina vence China por 3 a 0 no Mundial Após vitória, a seleção brasileira espera o confronto entre França e Canadá para saber se vai terminar a primeira fase em primeiro ou segundo lugar na chave

A seleção brasileira masculina de vôlei encerrou sua participação na primeira fase do Mundial com vitória. Nesta terça-feira (18), os comandados do técnico Renan Dal Zotto bateram a frágil equipe da China por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/22 e 25/17, na cidade búlgara de Ruse. O time nacional já entrou em quadra classificado para a fase seguinte. Com o triu...