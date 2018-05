Esporte Itumbiara perde em casa e se complica no Campeonato Brasileiro Gigante sofre derrota e vê situação difícil para classificação à próxima fase

O Itumbiara sofreu derrota nos acréscimos do 2º tempo para URT-MG, 1 a 0, no Estádio JK, e se complicou na Série D do Campeonato Brasileiro. O Gigante ainda tem chance de classificação, mas a situação ficou mais difícil para última rodada. Com a derrota em casa, o Gigante foi ultrapassado pelo time de Patos de Minas. As duas equipes somam 7 pontos, com duas vitóri...