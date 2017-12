Itumbiara irá apostar na experiência para o Goianão 2018

O Itumbiara se apresentou segunda-feira (11), se preparando para a estreia no Goianão, que está marcada para o dia 17 de janeiro, onde o tricolor recebe o Atlético. Ao todo são 17 jogadores contratados, com média de idade de 27 anos, além deles, alguns jovens da região também vão fazer parte do elenco comandando por Luizinho Vieira.

Com um time bastante experiênte, o lateral-direito Alex Travassos, de 30 anos, e que esteve por último no Santa Cruz ressalta que chega ao clube bastante animado com a nova oportunidade e quer colocar o tricolor no topo do estado. "Mantive a forma treinando na praia. Fiz treinos físicos específicos acompanhado de um profissional e chego ao Itumbiara pronto para iniciar a pré-temporada já em bom nível”, falou o lateral.

Além dele, o Tricolor da Fronteira também conta com outros jogadores experientes como o caso de Mateus Magro, de 27 anos, que já passou por Grêmio, Vila Nova e Aparecidense e o zagueiro Léo Fortunato, de 34 anos, com passagens pelo Cruzeiro, Braga-POR, Santa Cruz e por último estava no ABC e o também zagueiro Rogélio, de 35 anos, que já atuou por times como o Sport, Londrina e Juventude.

Jogadores Contratados:

Goleiros: Weverton (30 anos) e Jonathan (21 anos)

Lateral-direito: Alex Travassos (30 anos)

Lateral-esquerdo: Bruninho (19 anos)

Zagueiros: Léo Fortunato (34 anos), Rogélio (35 anos), Fernando (23 anos)

Volantes: Matheus Magro (27 anos), Neto (31 anos) e Walter Cristóvão (23 anos), Matheus Chiclete (21 anos)

Meias: Marcos Paulo (28 anos), Gustavo Henrique (27 anos), Mateus Paraná (30 anos)

Atacantes: Matheus Ortigoza (24 anos), Abuda (31 anos), Ronny (26 anos)