Itumbiara faz dever de casa e bate Rio Verde

Sem ser brilhante, mas jogando o básico para conquistar o resultado que precisava para ficar um pouco mais aliviado, o Itumbiara bateu o Rio Verde, nesta quarta-feira (14), no Estádio JK. Em Itumbiara, o Gigante da Fronteira fez o dever de casa e venceu por 2 a 0. No final de semana, faz outro jogo decisivo, diante do Iporá, fora.

Antes da partida, o Itumbiara fez uma rápida homenagem ao jogador Danilinho, que tinha passado pelo clube ano passado e, na terça-feira, teve mal súbito e morreu em Juazeiro (BA) - ele atuava pelo Juazeirense.

Depois, o Gigante teria de disputar o jogo da vida contra o Rio Verde - os dois times travam luta contra o rebaixamento e, assim, precisavam da vitória.

Diante do Rio Verde, adversário em crise administrativa e financeira, com debandada de jogadores, do diretor de futebol e de dois técnicos - Jorge Luiz e Júnior Pezão já saíram - e sem perspectiva de solução a curto prazo, o Itumbiara tinha obrigação de vencer e convencer em casa.

Parcialmente, fez o que se esperava. Abriu o placar, com gol de Ronny, aos 12 minutos, mas viu o visitante, mesmo com tantas dificuldades, criar chances. Em duas delas, o goleiro Erivélton salvou o Gigante.

O segundo tempo do Itumbiara lembrou, em parte, o que o time havia feito na etapa inicial. Teve dificuldades, mas fez outro gol. No passe de Mococa, Érico Júnior bateu forte e marcou aos 27.