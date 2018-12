Esporte Itumbiara contrata Júnior Baiano para dirigir time no Goianão Ex-zagueiro da seleção brasileira teve única experiência como técnico, em 2012, no Santa Helena

Depois de superar as dificuldades para encontrar fontes de receita e firmar uma parceria com uma empresa que irá gerir o clube nos próximos 12 anos, o Itumbiara anunciou no início da noite deste sábado a contratação de Júnior Baiano como técnico para a disputa do Campeonato Goiano. O experiente ex-zagueiro, que chegou a defender a seleção brasileira na Cop...