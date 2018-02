Itumbiara anuncia Sílvio Criciúma para o comando

Após a saída do técnico Luizinho Vieira do comando, o Itumbiara já tem um novo treinador para a sequência do Campeonato Goiano. Sílvio Criciúma assumirá o time a partir desta quinta-feira. Atual campeão goiano, Sílvio, de 46 anos, assumirá seu 5º time no estado - além do Goiás, dirigiu Anapolina, Aparecidense e Trindade.

O técnico Luizinho Vieira não resistiu à goleada sofrida pelo Itumbiara na 6ª rodada do Campeonato Goiano. Após perder por 4 a 1 para a Anapolina, o tricolor e o treinador decidiram, nesta terça-feira, pela troca de comando do clube, que tem 4 pontos em 4º lugar do Grupo B do Estadual.

A saída de Luizinho é a quarta do Goianão em seis rodadas. No Anápolis, Karmino Colombini foi trocado por Nivaldo Lancuna. No Rio Verde, Jorge Luiz caiu e o clube contratou Júnior Pezão. No Atlético, João Paulo Sanches voltou a ser auxiliar e deu lugar a Claudio Tencati.

A estreia de Sílvio Criciúma deve ocorrer no sábado, às 16h30, quando Itumbiara encara o Atlético, no Estádio Olímpico, pela 7ª rodada do Goiano.