Esporte Itauçu, origem do Meia Ponte, é destino no início da Caminhada Ecológica; veja imagens do 1º dia Nesta quarta-feira (18), a partir das 5 horas, os atletas abrem o segundo dia do projeto rumo à Cidade de Goiás

Na Serra do Brandão, no município de Itauçu, estão as nascentes do Rio Meia Ponte, cuja bacia é vital para a capital Goiânia e outros 38 municípios. São pelo menos 270km de percurso em terras goianas. No município de Itauçu, há projeto de recuperação das nascentes de alguns afluentes do Meia Ponte. Um deles abrange o Córrego Maria da Silva, o principal afluente. Há pel...