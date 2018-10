Esporte Itália, Sérvia, China e Holanda se garantem na semi do Mundial Feminino de Vôlei Equipes começam à fase final nesta terça-feira (16), com jogos entre Itália x Sérvia e Holanda x China

O Campeonato Mundial Feminino de Vôlei, que está sendo disputado no Japão, já conhece as seleções semifinalistas. Itália, Sérvia, China e Holanda vão disputar uma vaga na final na sexta-feira. Os jogos vão ser definidos após os duelos desta terça, quando a terceira fase da competição será fechada com os confrontos Itália x Sérvia, pelo Grupo G, e Holanda x China, pelo H...