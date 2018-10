Esporte 'Isso é o que importa para mim, pegar mulheres', diz atleta do UFC sobre carreira no esporte Japonês Teruto Ishihara admitiu, em entrevista, que não gosta do seu trabalho, mas que esta é a melhor maneira para conseguir se relacionar com o sexo oposto

O atleta japonês Teruto Ishihara, de 27 anos, lutador do Ultimate Fighting Championship (UFC), admitiu em entrevista que não gosta do seu trabalho e justificou sua rotina no esporte com o argumento de que é a melhor forma para se relacionar com mulheres. "Eu não gosto de MMA. Não gosto de boxe. Não gosto de wrestling. Não gosto de grappling. Eu só gosto de mulher...