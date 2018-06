Esporte Islândia presta homenagem a goleiro da Nigéria diagnosticado com leucemia

Às vésperas de enfrentar a Nigéria na Copa do Mundo, a seleção da Islândia utilizou as redes sociais nesta segunda-feira para prestar apoio ao goleiro nigeriano Carl Ikeme, diagnosticado com leucemia. Por conta da doença, o jogador ficou fora da Copa do Mundo da Rússia. Os islandeses publicaram uma foto dos jogadores segurando uma camisa da seleção do país com o ...