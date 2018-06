Esporte Isco exalta estilo de jogo espanhol 'inegociável' e prevê dificuldades contra Irã Após o empate na estreia, os espanhóis voltam a campo nesta quarta-feira (20), diante do Irã, às 15 horas

O meio-campista Isco garantiu nesta segunda-feira (18) que a Espanha vai apresentar contra o Irã, na segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo, o estilo de jogo que consagrou o futebol espanhol na última década, com muita posse de bola e movimentação. As seleções vão se enfrentar às 15 horas (de Brasília) desta quarta-feira, em Kazan. "Jogar dessa forma é inegoc...