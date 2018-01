Irmãos mantêm laços com Goiânia e refutam duelo

Os irmãos Douglas e Dhiego Lima estão com suas vidas estabelecidas em Atlanta, nos Estados Unidos. Os dois saíram de Goiânia com 12 e 11 anos, respectivamente, mas mantêm ligação com a cidade onde nasceram. “Nossa família está toda aí e é muito grande. É o que mais faz falta. É bom de mais estar em casa, é um momento especial e não vejo a hora de voltar”, destacou Dougla...