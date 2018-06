Esporte Irmã de Neymar assiste jogo do Brasil com moletom dos Rolling Stones e preocupa os supersticiosos O líder da banda, Mick Jagger, não é bem visto nos bastidores do futebol devido sua fama de “pé-frio”

A irmã do Neymar assustou os torcedores mais supersticiosos ao aparecer com um moletom dos Rolling Stones no segundo jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018, no estádio de São Petersburgo. O líder da banda, Mick Jagger, não é bem visto nos bastidores do futebol devido sua fama de “pé-frio”. Em 2014, o cantor estava no Mineirão torcendo para o Brasil, quando...