Esporte Irineu Trudes será o pole position no Goiás Superbike Ingressos para a 3ª etapa da competição serão comercializados no autódromo, neste domingo, com valores de R$ 10 (arquibancada) e R$ 30 (boxes)

Foi definido, na tarde deste sábado (20), o grid de largada da 3ª etapa do Goiás Superbike, que chega na sua reta final de temporada com clima acirrado entre os competidores. Irineu Trudes larga na 1ª posição da SBK. Ao todo, serão oito categorias que disputarão provas neste domingo (21) no autódromo. Os primeiros colocados de cada categoria são: Irineu Trudes (SBK), ...