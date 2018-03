Iporá recebe adversário na berlinda

Iporá e Rio Verde fazem um duelo decisivo na abertura da 12ª rodada do Campeonato Goiano. Para o Lobo Guará, uma vitória mantém o time na briga por uma vaga na fase final do Estadual. Pelos lados do Verdão do Sudoeste, o resultado positivo vale continuar sonhando em permanecer na elite regional. O duelo ocorre às 15h30, no Estádio Ferreirão, em Iporá.

O técnico do Iporá, Everton Goiano, quer aproveitar o fator casa e a má fase do rival para ir para o ataque.O comandante deve fazer duas alterações. Na lateral direita, André Krobel retorna de suspensão no lugar de Flavinho. Na zaga, Wallinson entra na vaga de Diego Rosa, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo.

O Rio Verde está na beira do abismo, o clube venceu apenas na 1ª rodada e acumula oito derrotas na competição. Mesmo com a situação complicada, os jogadores acreditam que existe uma luz no final do túnel, mas para isso, o time precisa voltar a vencer. O lateral Ian pediu para deixar o clube. No meio de campo, Cláudio está lesionado e Dinei está com problemas particulares. Assim, entram Madson, Jefferson LaPaz e Claytinho no time titular.