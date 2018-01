Iporá quer surpreender anulando armas do Tigre

A ordem no Iporá é ter atenção pelas laterais do campo e inteligência quando a equipe estiver com a bola nos pés. O Lobo Guará encara o Vila Nova com objetivo de surpreender.Segundo o técnico Everton Goiano, o elenco do Iporá está ciente de que precisa redobrar a atenção com o lateral direito Maguinho e os pontas do Vila Nova - Mateus Anderson, Keké e Reis. “É um tim...