Esporte Iporá perde do Treze e terá de vencer rival pela Série D

Até os 17 minutos do segundo tempo, o Iporá suportou a pressão do Treze (PB), em Campina Grande, no Estádio Presidente Vargas. Mas o time paraibano marcou dois gols - no cabeceio de Leandro Love (17 minutos, no segundo toque na bola) e na falta bem cobrada pelo quarentão Marcelinho Paraíba, de 43 anos, aos 44 minutos.Com vitória por 2 a 0, ontem, o Treze abre boa van...