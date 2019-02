Esporte Iporá e Grêmio Anápolis pretendem anunciar novos técnicos até quinta-feira Lobo Guará já está acertado com um treinador, mas revelará nome apenas na quarta-feira. Raposa negocia com profissional que conhece o futebol goiano

Das 12 equipes do Campeonato Goiano, metade trocaram de treinadores. Os dois últimos que entraram na lista foram Iporá e Grêmio Anápolis, que desligaram os técnicos Kiko Araújo e Sílvio Criciúma, após a 5ª rodada da competição estadual. As duas equipes pretendem anunciar novos profissionais até a próxima quinta-feira (7). O Lobo Guará já está acertado com o novo t...