Iporá consegue vitória "para ganhar moral”, diz técnico

O Iporá conquistou, ontem, sua primeira vitória no Goianão 2018. Jogando em casa, no Estádio Ferreirão, o Lobo Guará bateu o Grêmio Anápolis, por 2 a 0, em jogo que marcou a abertura da 3ª rodada do Estadual. O resultado foi comemorado pelo técnico da equipe Everton Goiano. “O importante é que ganhamos. Tínhamos de vencer para ganhar moral”, comentou.Com o resultado, o I...