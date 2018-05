Esporte Iporá cede empate e perde 100% de aproveitamento Lobo Guará abre dois gols de diferença, mas permite reação do Brasiliense e empata em 2 a 2

O Iporá tropeçou pela primeira vez na Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando no Estádio Ferreirão, o Lobo Guará cedeu empate ao Brasiliense, 2 a 2, neste domingo, em Iporá. Com o resultado, o Iporá perde o aproveitamento perfeito que mantinha desde o início da competição. No entanto, o time goiano já está classificado para próxima fase com 13 pontos conquistados na lid...