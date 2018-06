Esporte Iporá busca empate contra Novoperário Representante goiano na 2ª fase do campeonato nacional, Lobo Guará traz um ponto de Campo Grande-MS

O Iporá mostrou valentia para buscar o empate contra o Novoperário, ontem, por 2 a 2, no Estádio Morenão, em Campo Grande. O time goiano ficou em desvantagem duas vezes no placar, mas conseguiu voltar do Mato Grosso do Sul com um ponto na bagagem e poderá decidir em casa sua classificação para próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro.O Lobo Guará, como é chamado por sua...