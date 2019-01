Esporte Ipameri recebe jogo entre clubes que ainda não venceram

Por ter perdido três vezes - a última delas, por goleada (4 a 1), para o Goianésia -, o Fantasma da Estrada de Ferro se vê pressionado a obter a reabilitação e a primeira vitória, em casa - perdeu do Crac (1 a 0) na estreia. O técnico Wladimir Araújo ganhou voto de confiança da diretoria para continuar o trabalho. A diretoria do Fantasma também se movimentou e co...