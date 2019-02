Esporte Ipameri reúne times de comando familiar Novo Horizonte e Aparecidense abrem rodada. Em campo, Zonte tem pai e filho. Irmãos estreiam no rival

No século 21, Novo Horizonte e Aparecidense são dois clubes do interior que, no Goianão dominado pelas equipes da capital (em termos de títulos), têm algo em comum - os dois já foram duas vezes vice-campeões do Estadual. Ambos não iniciaram este Goianão com resultados positivos. Porém, se reabilitaram e nesta sexta-feira (8), em Ipameri, disputarão jogo importante não ...