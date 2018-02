Invicto na temporada, Vila Nova é democrático nos gols marcados

Invicto na temporada após 12 jogos, o Vila Nova apresenta uma média de gols ainda tímida em 2018. O clube colorado fez 14 gols atribuídos a dez jogadores diferentes. Apesar da artilharia democrática, o atacante Ramon é o artilheiro da equipe com três gols, mas valoriza muito o fato de ter essa tarefa dividida.

No último domingo, o autor do gol colorado no empate por 1 a 1 com o Atlético foi o jovem atacante Philippe, de 17 anos. Foi o primeiro gol do garoto como profissional. Ramon comemorou o feito e salientou a importância de ver mais um companheiro ajudando neste quesito.

“É uma concorrência sadia. É até melhor para mim, e meus companheiros, quando um atacante entra e marca um gol. Dessa forma, não fica depositado só em quem está jogando”, explicou Ramon, sobre a incumbência de fazer gols no Vila Nova.

Na última temporada, o artilheiro do Vila Nova na temporada foi o meia Alan Mineiro, com 11 gols. Em 2017, o Tigre balançou as redes 59 vezes e os gols foram marcados por 18 jogadores diferentes.

O Vila Nova enfrenta o Ferroviário (CE) nesta quarta-feira (28), pela 3ª fase da Copa do Brasil, às 20h30. Você acompanha a partida pelo Tempo Real do POPULAR.

Artilheiros do Vila Nova em 2018:

Ramon (atacante): 3 gols

Keké (atacante): 2 gols

Alisson Brand (zagueiro): 2 gols

Mateus Anderson (atacante): 1 gol

Vinícius Leite (atacante): 1 gol

Reis (atacante): 1 gol

Philippe (atacante): 1 gol

Maguinho (lateral): 1 gol

Geovane (volante): 1 gol

Diego Giaretta (zagueiro): 1 gol