Esporte Invicta, Bélgica desafia craque e defesa pouca vazada

A seleção belga, sob comando do técnico espanhol Roberto Martínez, está invicta há 24 jogos: 19 vitórias e cinco empates. É a única seleção no Mundial 2018 que está com 100% de aproveitamento: cinco vitórias.Comandada por Lukaku, a Bélgica detém o melhor ataque da Copa do Mundo 2018. Foram 14 gols em cinco partidas, com nove jogadores marcando gols para os belgas: Ede...