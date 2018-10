Esporte Investidor será solução para o Goiânia

De volta à elite do futebol estadual, o Goiânia trabalha para dar andamento ao planejamento para a próxima temporada. O clube definiu como estratégia para montagem do elenco o acordo com um investidor. Segundo o presidente do Galo, Arione José de Paula, há três propostas de parceria e a decisão sobre o tema deve ocorrer na próxima semana.“O Goiânia vai fazer a parte dele, mo...