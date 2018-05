Esporte Invadido, site do Goiás volta ao normal após 12 horas Hackers publicaram mensagens como "#ForaRangel" e "O Vila é o maior do Centro-Oeste" na noite deste domingo (20)

Invadido por hackers na noite deste domingo (20), o site do Goiás voltou ao normal na manhã desta segunda-feira (21), por volta de 8 horas. O clube afirma que irá registrar o caso na polícia. Os invasores deixaram recado explícito e a página inicial do site foi trocada por uma imagem grande do escudo do clube. Não era possível acessar o conteúdo interno do site. ...