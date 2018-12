Esporte Internacional anuncia a renovação do contrato de Odair Hellmann até o fim de 2019

A diretoria do Internacional anunciou neste domingo a renovação de contrato com o técnico Odair Hellmann, que vai continuar no comando do time gaúcho até 31 de dezembro de 2019.Odair dirigiu o time em toda a temporada, com 57 jogos disputados. Foram 29 vitórias, 16 empates e 12 derrotas, totalizando um aproveitamento de 60,3%. Vindo da Série B, o Inter terminou o Bra...