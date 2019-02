Esporte Interino, Romerito busca vitória para entregar equipe com ‘melhor astral’ Comandante do sub-20 da Aparecidense, ex-jogador quer entregar o Camaleão para Edson Júnior, novo técnico, em melhor situação no Goianão

Auxiliar técnico permanente da Aparecidense e treinador da equipe sub-20 do Camaleão, Romerito terá a missão de comandar o elenco profissional do clube de Aparecida de Goiânia na abertura da 5ª rodada do Campeonato Goiano. Após o desligamento de Márcio Fernandes, a direção da Aparecidense anunciou a contratação de Edson Júnior. Em acordo realizado entre as partes,...