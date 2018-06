Esporte Inter vence por 2 a 1 e Santos segue perto da zona da degola do Brasileirão Agora, o Peixe encara o Fluminense e o Internacional recebe o Vasco antes da parada para a Copa do Mundo nesta quarta-feira

Em jogo marcado por arbitragem polêmica, com dois pênaltis duvidosos e expulsão do zagueiro Lucas Veríssimo por reclamação, o Santos perdeu para o Internacional por 2 a 1, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, neste domingo, no fechamento da 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota impede a recuperação do time alvinegro na competição.A equipe santista fica ...