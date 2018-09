Esporte Inter vence Grêmio com gol de Edenílson e retoma a liderança do Brasileiro Colorado tem 49 pontos, como o São Paulo, mas garante a ponta por ter melhor saldo de gols. Tricolor se mantém em 5º lugar

O Internacional derrotou o Grêmio por 1 a 0 no clássico disputado neste domingo (9), no estádio Beira-Rio, e retomou a liderança do Campeonato Brasileiro. O time colorado foi aos mesmos 49 pontos do São Paulo, mas garante a ponta por ter melhor saldo de gols (18 a 17). A equipe tricolor gaúcha se mantém em quinto lugar, com 41. O Gre-Nal, como não poderia deixar...