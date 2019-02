Esporte Inter vence Brasil de Pelotas e encerra jejum no Campeonato Gaúcho Time colorado chegou à vitória com um gol marcado pelo zagueiro Rodrigo Moledo

O Internacional voltou a vencer no Campeonato Gaúcho. Pressionado após três tropeços consecutivos, o time sofreu, mas conseguiu deixar para trás o clima de crise ao derrotar o Brasil de Pelotas por 1 a 0, no Beira-Rio, em duelo válido pela quinta rodada. O triunfo desta segunda-feira (4) levou o Inter aos sete pontos, em quinto lugar no Gaúcho e dentro da zona de ...