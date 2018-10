Esporte Inter supera São Paulo e é vice-líder Leandro Damião foi o destaque do jogo, com dois gols marcados e um pênalti sofrido, convertido por Nico López

O Internacional derrotou o São Paulo por 3 a 1, de virada, neste domingo, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Leandro Damião foi o destaque do jogo, com dois gols marcados e um pênalti sofrido, convertido por Nico López. Com a vitória, o time gaúcho se garantiu na vice-liderança, com 56 pontos, três atrás do Palmeiras, ...