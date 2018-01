Inter se apresenta e inicia preparação para 2018 com apoio de 1,5 mil torcedores

Depois de garantir o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2017, o elenco do Internacional se apresentou nesta terça-feira (2) e iniciou sua preparação para a temporada de 2018. A estreia oficial da equipe será no próximo dia 18, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, contra o Veranópolis, pelo Campeonato Gaúcho.



E a apresentação após o acesso foi marcada pelo clima festivo. Embora a chuva não tenha dado trégua nesta terça-feira em Porto Alegre, cerca de 1,5 mil torcedores compareceram para dar o apoio ao elenco.



Entre as novidades, eles viram os laterais Ruan e Dudu, os volantes Patrick e Gabriel Dias e o centroavante Roger, novos contratados do Internacional. Eles se juntaram ao elenco que garantiu o acesso, a jovens que começarão a trabalhar com o time principal, como Ronald e Fernandinho, e ao atacante Marcinho, emprestado na última temporada ao Brasil-RS.



Na apresentação desta terça-feira, realizada no próprio estádio Beira-Rio, os jogadores foram até o gramado e agradeceram a presença dos torcedores. Antes, na sala de conferências, eles receberam as boas-vindas do presidente Marcelo Medeiros, do vice-presidente de futebol, Roberto Melo, e do técnico Odair Hellmann.



"Gostaria de inicialmente elogiar os atletas que fazem parte do grupo e estiveram conosco no ano passado colocando o Inter na Série A. Esses jogadores marcaram seu nome na história do clube. Acreditamos muito em continuidade. Os maiores e melhores momentos do clube foram frutos de trabalho e de continuidade", avaliou o presidente do clube.



Já o vice Roberto Melo destacou a necessidade de união entre torcedor e elenco. "Torcida, estádio e time andando de mãos dadas. Isso que vamos precisar e construir esse ano. Vocês, atletas, que vão nos levar na direção das vitórias".