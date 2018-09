Esporte Inter perde pênalti no fim, cai para a Chapecoense e deixa São Paulo na ponta Leandro Damião ainda teve chance de empatar o jogo, mas para no goleiro Jandrei

O Internacional precisava apenas vencer a desesperada Chapecoense para assumir a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Mas nesta segunda-feira, no encerramento da 25.ª rodada, foi surpreendido pelo time catarinense na Arena Condá. Dominado em boa parte dos 90 minutos e diante de atuação inspirada do goleiro Jandrei, acabou derrotado por 2 a 1...