Inter marca nos acréscimos, vence o lanterna Paraná e pressiona o São Paulo

Com um golaço de falta de Camilo aos 52 minutos do segundo tempo, o Internacional bateu o Paraná por 1 a 0, no Beira-Rio, na manhã deste domingo, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória faz com que o time gaúcho tenha chances até de terminar o primeiro turno como líder da competição. Como o Flamengo, agora terceiro colocado com 37 pontos, perdeu para...