Esporte Inter leva empate do Paraná e não bate recorde do time na era dos pontos corridos A partida começou morna, tanto que a primeira chance ocorreu apenas aos 11 minutos

O Internacional ia conseguindo quebrar o próprio recorde na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, mas o gol marcado por Jhonny Lucas no último lance não permitiu isso. Na tarde deste domingo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o time gaúcho empatou com o Paraná, por 1 a 1, no estádio Durival Britto, em Curitiba. Na terceira colocação, o Internaci...