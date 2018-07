Esporte Inter empata, perde chance de assumir vice-liderança e complica Atlético-PR A partida marcou a estreia do técnico Tiago Nunes no comando do time paranaense

O Internacional perdeu a chance de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira ao empatar com o Atlético-PR, por 2 a 2, na Arena da Baixada, pela 13ª rodada. A partida marcou a estreia do técnico Tiago Nunes no comando do time paranaense. Substituto de Fernando Diniz, Nunes não escapou das vaias dos torcedores, que estão irritados c...