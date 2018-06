Esporte Inter e Sport empatam sem gols e dormem no G4 Os dois times fazem campanha semelhante com Campeonato Brasileiro, com quatro vitórias, três empates e duas derrotas

Com grande atuação do goleiro Magrão, de 41 anos, o Sport segurou o empate sem gols diante do Internacional na tarde deste sábado, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou ambos os times provisoriamente no G4 na tabela de classificação. Os dois fazem campanha semelhante, com quatro vitórias, três empate...