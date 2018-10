Esporte Inter de Milão anuncia renovação de contrato de Miranda e mais cinco jogadores Zagueiro tem vinculo com clube italiano renovado até o fim da temporada 2019/2020

A Inter de Milão anunciou nesta quinta-feira (25) um "pacote" de renovações contratuais. Foram seis os jogadores que assinaram novos vínculos com o clube, entre os quais o brasileiro Miranda, que ampliou seu compromisso com o time italiano por mais um ano, agora até o fim da temporada 2019/2020. Mesmo veterano, aos 34 anos, Miranda conta com a confiança do técnic...