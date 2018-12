Esporte Inter de Milão anuncia afastamento de Nainggolan por indisciplina De acordo com a imprensa italiana, o jogador foi punido por conta de frequentes atrasos para os treinos

A Inter de Milão anunciou neste domingo (23) o afastamento do volante Radja Nainggolan. O polêmico jogador de 30 anos foi punido pela diretoria por indisciplina e, com isso, desfalcará a equipe no importante confronto diante do Napoli, que acontecerá nesta quarta-feira (26), em casa, pelo Campeonato Italiano. Sem dar maiores detalhes, o clube divulgou comunicado ...