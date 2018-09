Esporte Inter cede empate e perde chance Time colorado desperdiçou oportunidade para assumir liderança

O Corinthians teve de correr atrás do resultado, após um erro da arbitragem, para empatar com o Internacional por 1 a 1, ontem, em sua Arena em Itaquera. E, de tabela, ajudou o rival São Paulo a se manter na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. No gol do time gaúcho, Leandro Damião estava em posição irregular, mas na etapa final os paulistas igualaram o marcador. ...