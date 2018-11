Esporte Inter cede empate ao Ceará e continua a cinco pontos do líder Palmeiras Leandro Damião abriu o placar para o colorado, já Richardson marcou para a equipe cearense

O Internacional perdeu grande oportunidade de diminuir a diferença de pontos para o líder Palmeiras. O time gaúcho largou na frente contra o Ceará, mas cedeu o empate por 1 a 1 na tarde deste domingo (11), na Arena Castelão, pela 33ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Inter continuou na vice-liderança, com 62 pontos, contra 67 do Palmeiras, que em outro du...