Inter bate Ceará, amplia invencibilidade e sobe para 3º no Brasileirão

Com mais dificuldades do que esperava, o Internacional fez a lição de casa na noite desta segunda-feira, no encerramento da 14ª rodada do Brasileirão. Jogando no Beira-Rio, o time gaúcho superou o lanterna Ceará por 1 a 0, aumentou sua invencibilidade para dez jogos e encostou nos líderes da tabela. O Inter subiu para o terceiro lugar, agora com 26 pontos. Está atrás ...