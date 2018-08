Esporte Inter bate Atlético-MG e encosta no líder em duelo com granizo e queda de energia O resultado manteve o Inter na terceira colocação, com 32 pontos, a três do líder São Paulo

Primeiro foram nove minutos de paralisação no início do segundo tempo por causa da chuva de granizo. Depois, mais 12 minutos sem a bola rolar por queda de energia. Após o reinício, com o gramado encharcado, o Internacional aproveitou uma cochilada da zaga do Atlético-MG e venceu o duelo por 1 a 0 nesta segunda-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 1...