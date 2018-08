Esporte Inter atropela Fluminense no Maracanã Colorado aproveita falhas do time carioca, alcança a 3ª vitória consecutiva e retoma posição

O Internacional aproveitou as falhas defensivas do Fluminense e venceu a partida por 3 a 0 nesta segunda-feira, no Maracanã, no encerramento da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O uruguaio Nico López marcou dois e seu compatriota Jonatan Álvez fez o outro, todos na etapa inicial. O terceiro triunfo consecutivo na competição levou o time colorado aos 35 pontos, na ...