Inter anuncia contratação de Paolo Guerrero e contrato até agosto de 2021

O Internacional anunciou neste domingo a contratação do atacante Paolo Guerrero, que assinou contrato válido até agosto de 2021. O clube gaúcho comunicou que a apresentação oficial do jogador peruano vai acontecer às 12h30 desta quinta-feira, na sala de imprensa do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. "Oi, torcedor colorado. Primeiramente, estou muito emocionado ...