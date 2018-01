Inter acerta renovação de empréstimo de Leandro Damião até o fim do ano

O Internacional anunciou nesta terça-feira (23) a renovação do empréstimo do atacante Leandro Damião. O jogador tinha vínculo com o clube gaúcho até o meio do ano, mas chegou a um acordo para prorrogá-lo até dezembro e assinou o novo documento em reunião no Beira-Rio.



Damião é o atacante titular do Inter desde que retornou ao clube, no meio do ano passado. Por isso, adiantou que desejava permanecer no time gaúcho antes mesmo do fim de seu vínculo, e teve o pedido realizado nesta terça.



O atleta de 28 anos ainda tem os direitos econômicos ligados ao Santos, mas não voltará a vestir a camisa do clube paulista, já que seu contrato com o time da Vila Belmiro se encerra justamente no fim do ano.



Damião saiu do Santos sem deixar saudades em 2015 e rodou por Cruzeiro, Betis e Flamengo antes de retornar ao Inter. O time gaúcho já havia demonstrado o interesse de contar com o atacante até o fim do ano e, inclusive, aceitou liberar Eduardo Sasha ao time alvinegro como forma de convencê-lo a prorrogar o empréstimo.



Entre as duas passagens pelo Internacional, Damião disputou 197 partidas e marcou 97 gols. No ano passado, foram oito gols em 17 jogos com a camisa colorada. Apesar do prestígio, nesta temporada o atacante terá que conviver com a concorrência de Roger, contratado junto ao Botafogo.