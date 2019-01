Esporte Inspiração no Itumbiara e carinho por ex-prefeito

A passagem de Henrique dos Santos no futebol goiano começou no Itumbiara, em 2007. O ex-jogador lembra com muito carinho sua passagem pelo Gigante do Vale, e enxerga semelhanças com o projeto atual do Goiânia.“O trabalho aqui lembra muito o que foi feito no Itumbiara. Buscando jogadores experientes e vitoriosos, com um grande treinador e suporte da diretoria. As seme...