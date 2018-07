A travessia da região da Serra Dourada, a parada rápida para reflexão na centenária Igreja de Nossa Senhora Aparecida, no povoado de Areias, próximo à cidade de Goiás, a recepção, sob o barulho de sinos, na antiga capital goiana e homenagens a Maria do Uru, que morreu ano passado, mas deixou um legado importante e humano, marcaram o segundo dia da 27ª Caminhada Ecológica, nesta quarta-feira (18). A presença da mulher se fez pertinente pra realçar relações da Caminhada Ecológica com outras personagens femininas da região, como Cora Coralina, Maria do Uru e Goiandira do Couto.

A atual edição da Caminhada tem quatro mulheres: Suedina Gouveia Assis, Rosana Corrêa Costa, Patrícia Gomes e a estreante Sandra Luiza Rodrigues. Resolutas, caminharam a maior parte da 2ª etapa. A organização determinou que façam revezamento, mas elas pediram para que pudessem aproveitar a ocasião, curtir o que ainda resta de Cerrado durante o percurso.

Além disso, elas reverenciaram figuras como Cora Coralina, escritora, doceira e nome de destaque da literatura goiana e nacional, e Maria do Uru, mãe, mulher e ambientalista, tamanho o fervor com que ela abraçou a causa da Caminhada Ecológica.

Rosana Corrêa está completando a 10ª participação. Religiosa, leva o terço para a estrada. Quando precisa, reza. É uma atleta que não poupa esforço e tempo para treinar. Começa os treinos às 4 horas, em Goiânia. Faz três sessões semanais de 20km nas ruas da capital. Já conhece os personagens da madrugada, como seguranças, motoristas e moradores de rua. Trabalha em serviços gerais, é mãe e dona de casa.

“A nossa função é mostrar que a mulher pode fazer muito. Aqui, vou plantando a semente da Caminhada Ecológica e suporto bem dores e cansaço. Tenho profundo respeito por mulheres como Cora Coralina e Dona Maria do Uru. Elas fizeram muito e acho que podemos, aqui, também fazer”, ressaltou Rosana Corrêa.

Ao lado dela, Suedina Gouveia está na 2ª participação. Corredora de rua, ela acompanhava a Caminhada Ecológica pelo noticiário. “Como atleta, é um desafio. Mas é muito mais. Passei a participar porque a Caminhada Ecológica tem outro sentido, que é a defesa da natureza, da vida”, citou Suedina, que gosta de passar pela região da Serra Dourada e estar ladeada pelo Cerrado. “Eu me sinto muito próxima de Deus. É algo que me traz paz.” Ela tece elogios a Cora Coralina e, mesmo não conhecendo Maria do Uru, faz questão de exaltar todo o legado deixado pela madrinha dos “beija-flores”, como gostava de chamar os atletas da Caminhada.

O segundo dia também teve baixa. Na chácara de Maria do Uru, antes do almoço, o atleta Dorival Honório Duarte Júnior, de 33 anos, se sentiu mal, com suspeita de espasmo muscular. Foi socorrido e encaminhado, na Unidade de Resgaste do Corpo de Bombeiros, a um pronto socorro de Inhumas, onde ele mora. Estava consciente e seria reavaliado pelos médicos. Assim, a 27ª Caminhada Ecológica teve a 2ª baixa – antes, Gilberto Tassara Dias, com problemas particulares, não pôde se integrar à equipe. Assim, o evento passa a ter 27 atletas – 23 homens e as 4 mulheres -, que deixam, nesta quinta-feira (19), a cidade de Goiás, às 5 horas, rumo ao município de Faina.